Sol Hareket polis teşkilatı hakkında şikayetçi olacak

"Sol Hareket, polis şiddetini protesto etmek ve şikayetçi olmak için 18 Eylül Cumartesi sabah saat 11:00’de Polis Genel Müdürülüğü girişinde basın toplantısı düzenleyecektir"

Sol Hareket'in Basın Açıklaması:

Geçtiğimiz hafta Asya bebeğin sağlık hakkı için Sağlık Bakanlığı karşısında gerçekleşen eylemde, bir üyemiz keyfi bir şekilde tutuklanmış, bir üyemiz ise polis tarafından darp edilerek hastanelik edilmiştir.

Bunun yanında bir çok eylemciye de polis tarafından şiddet uygulanmıştır.

Sol Hareket, polis şiddetini protesto etmek ve şikayetçi olmak için 18 Eylül Cumartesi sabah saat 11:00’de Polis Genel Müdürülüğü girişinde basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısının ardından polis teşkilatı hakkında şikayetçi olunacak ve dava süreci başlatılacaktır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu