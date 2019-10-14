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Sol Hareket: Sayın Akıncı'nın yanındayız

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Sol Hareket, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, savaşa karşı barış ve diyalog çağrısında bulunması sonrası yaşanan saldırı, baskı ve tehditleri şiddetle protesto ettiklerini belirterek, Mustafa Akıncı’nın yanında olduklarını vurguladı.
Sol Hareket: Sayın Akıncı'nın yanındayız

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, savaşa karşı barış ve diyalog çağrısında bulunması sonrası yaşanan saldırı, baskı ve tehditleri şiddetle protesto ettiklerini belirterek, Mustafa Akıncı’nın yanında olduklarını vurguladı.

“Sn Akıncı, baskılar karşısında dik duruşu, savaşa karşı barış kararlılığı ile Kıbrıslı Türklerin iradesi, vicdanı ve sesi olmuştur. Sn Akıncı yalnız değildir! Sesimizi kısamayacaksız!” diyen Korkmazhan, Kıbrıslı Türklerin demokratik olgunluğunun yaratılmaya çalışılan linç ve provokasyon ortamına izin vermeyeceğini kaydetti.

SAVAŞA HAYIR!

Emperyalist güçlerin, yıllardır harabeye çevirdikleri Suriye'de yeni felaketlerin ve katliamların önünü açacak komploları tezğahlamaya devam ettiklerine dikkat çeken Korkmazhan, “Çöken ve savaş ile bu çöküşü durdurabileceğini sanan Erdoğan rejimi, aylardır Suriye ve Fırat'ın doğusuna, Rojava’ya yönelik bir askeri operasyon için emperyalist merkezlerden izin koparmaya çalışıyordu. Son yaşananlar bu izinin bir takım pazarlıklar ve çizilen sınırları ile verildiğini göstermektedir. Türkiye ve bölge halklarını ateşe atan savaşa hayır diyoruz. İhtiyacımız barış, kardeşlik ve dayanışmadır. Türkiye derhal Suriye topraklarını işgal etmeyi, Rojava deneyimini ise yok etmeyi amaçlayan askeri operasyona son vermeli, tüm emperyalist güçler Suriye’den çıkmalıdır” dedi.

Barış, Demokrasi ve Emek güçleri bir araya gelmeli!

“Savaşa Hayır” demenin bile suç sayıldığı ve barış taleplerinin bastırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Korkmazhan, tüm demokrasi, barış ve emek güçlerine bir araya gelerek, Savaşa karşı barış için ve Sn Akıncı’ya yönelik saldırılar karşısında daha gür bir sesle barış taleplerini yükseltme çağrısında bulundu.

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