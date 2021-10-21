  • BIST 1.431,320
  • Altın 532,01
  • Dolar 9,2750
  • Euro 10,7800
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Sol Hareket: Siyaset-Mafya ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmalı

» »
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Ersan Saner’i istifa etmeye çağırarak, siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.
Sol Hareket: Siyaset-Mafya ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmalı

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Ersan Saner’i istifa etmeye çağırarak, siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Ersan Saner’in yayınlanan videosunun özel hayat denilerek geçiştirilemeyeceğini, esas sorgulanması ve açığa çıkartılması gerekenin Saner’in ve siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile ilişki biçimleri olduğunu kaydeden Korkmazhan,  “Saner’in ve ismi geçen diğer siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile yer altı dünyası ile nasıl bir ilişkileri vardır? Bir çok siyasinin ve iş insanının benzer içerikte video arşivinin olduğu ve bugüne kadar şantaj gördükleri doğru mu? Söz konusu videolar nasıl bir ilişki sonucu kaydedildi?  Mafya ve uyuşturucu tacierleri kaydettikleri videolar ve kurdukları şantaj ağı ile siyasilere neler yaptırdıklar?” sorularını yöneltti.

Ülkemizi kirli bir arka bahçeye dönüştürdüler.

Türkiye’deki egemenlerin, iktidarların ve yer altı dünyasının Kıbrıs’ın kuzeyini kirli işleri için bir arka bahçeye dönüştürdüklerini vurgulayan Korkmazhan, kara paradan, uyuşturucuya, insan ticaretinden, silah kaçakçılığına bir çok kirli işlerini Kıbrıs’tan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturdukları yasa dışı siyaset-mafya ağı üzerinden yürüttüklerine dikkat çekti.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaşması yönünde ortaya konan ısrarın en büyük nedeninin de Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan uluslararası hukuk dışı kirli yapıyı koruma çabası olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, esas olanın Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşmak ve uluslararası hukukun içerisine girmek olduğunun altını çizdi. 

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı21 Ekim 2021 Perşembe 10:57
  • Kuşkor ve Step Out Cyprus'un Düzenlediği Kıbrıs’ta İlk Kuş Kampı Yapıldı21 Ekim 2021 Perşembe 10:20
  • Memur-Sen, Meclis'i toplanmaya çağırdı21 Ekim 2021 Perşembe 10:18
  • YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Viyana’da düzenlenecek Komünal Forum’a katılıyor21 Ekim 2021 Perşembe 10:09
  • Şekere standart geldi21 Ekim 2021 Perşembe 09:36
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar21 Ekim 2021 Perşembe 08:40
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?21 Ekim 2021 Perşembe 08:29
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (21 Ekim 2021)21 Ekim 2021 Perşembe 08:27
  • Arıklı: Sevgili Ersan Başına gelen olay, klasik bir FETÖ operasyonuna benziyor.21 Ekim 2021 Perşembe 08:21
  • Sedat Peker'den Kıbrıslı siyasilere tehdit! Ya İstifa ya da videolarını yayınlayacağım!21 Ekim 2021 Perşembe 08:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti