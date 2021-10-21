Sol Hareket: Siyaset-Mafya ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmalı

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Ersan Saner’i istifa etmeye çağırarak, siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Ersan Saner’i istifa etmeye çağırarak, siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Ersan Saner’in yayınlanan videosunun özel hayat denilerek geçiştirilemeyeceğini, esas sorgulanması ve açığa çıkartılması gerekenin Saner’in ve siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile ilişki biçimleri olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Saner’in ve ismi geçen diğer siyasilerin mafya ve uyuşturucu tacirleri ile yer altı dünyası ile nasıl bir ilişkileri vardır? Bir çok siyasinin ve iş insanının benzer içerikte video arşivinin olduğu ve bugüne kadar şantaj gördükleri doğru mu? Söz konusu videolar nasıl bir ilişki sonucu kaydedildi? Mafya ve uyuşturucu tacierleri kaydettikleri videolar ve kurdukları şantaj ağı ile siyasilere neler yaptırdıklar?” sorularını yöneltti.

Ülkemizi kirli bir arka bahçeye dönüştürdüler.

Türkiye’deki egemenlerin, iktidarların ve yer altı dünyasının Kıbrıs’ın kuzeyini kirli işleri için bir arka bahçeye dönüştürdüklerini vurgulayan Korkmazhan, kara paradan, uyuşturucuya, insan ticaretinden, silah kaçakçılığına bir çok kirli işlerini Kıbrıs’tan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturdukları yasa dışı siyaset-mafya ağı üzerinden yürüttüklerine dikkat çekti.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaşması yönünde ortaya konan ısrarın en büyük nedeninin de Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan uluslararası hukuk dışı kirli yapıyı koruma çabası olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, esas olanın Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşmak ve uluslararası hukukun içerisine girmek olduğunun altını çizdi.

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu