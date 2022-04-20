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Sol Hareket: Sömürge değil ülke!

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"Kendi kendimizi yöneteceğimiz, çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke, erken federal çözüm ve barış için mücadeleyi büyüteceğiz."
Sol Hareket: Sömürge değil ülke!


Pandemi ve ekonomik krizin faturasını işçilere ve halka ödetme çabalarını, daha da yoksullaştırılmayı, dayatma ekonomik paket ve kültürel asimilasyon çabalarını, ülkemizden göç ettirilmeyi, Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğü, Türkiye’nin sömürgesi olmayı reddediyoruz.

Kendi kendimizi yöneteceğimiz, çağdaş, demokratik, adil, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke, erken federal çözüm ve barış için mücadeleyi büyüteceğiz.

Bu bağlamda Sol Hareket, Sömürge Değil Ülke talebi ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem düzenleyecektir. 21 Nisan Perşembe saat 16: 30’da düzenlenecek eyleme, tüm halkımız ve demokrasi güçleri davetlidir.

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

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