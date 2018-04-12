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Sol Hareket, Suriye’ye yönelik her türlü saldırıyı protesto ettiğini açıkladı

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“KIBRIS’IN ASKERİ SALDIRILAR İÇİN KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ”
Sol Hareket, Suriye’ye yönelik her türlü saldırıyı protesto ettiğini açıkladı

Sol Hareket, emperyalist ABD ve NATO müttefiklerinin yıllardır Suriye’de EL-Kaide artıkları ile yürüttükleri vekâlet savaşında başarısız olmaları nedeniyle Suriye’ye doğrudan saldırma hazırlığına başladıklarını belirterek Suriye’ye yönelik her türlü saldırıyı protesto ettiğini açıkladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Deniz Ünlüyol, Suriye ve bölge halklarının daha büyük acılar ve yıkımlar ile yüzleşeceği askeri saldırı ve olası savaşı kesinlikle reddettiklerini belirterek, “Savaşa Hayır diyoruz!” dedi.

Ünlüyol, ABD, İngiltere ve NATO güçlerinin Suriye’ye karşı planladıkları askeri saldırılarda, Kıbrıs’taki sömürge artığı üsleri kullanmalarının Kıbrıs’ı hedef tahtasına koyacağını, Kıbrıs halkını ciddi tehlikeler ile yüz yüze bırakacağını ve kardeş Suriye halkına karşı işlenecek suçlara ortak edeceğini kaydetti. 

Ünlüyol, “Sol Hareket, Kıbrıs’ın olası askeri saldırıda sıçrama tahtası olarak tasarlanmasına ve emperyalist üslerin kullanılmasına karşı olduğunu, bunun yanında emperyalist İngiltere askeri üsleri ve dinleme tesislerinin adamızdan sökülüp atılması için kararlı bir şekilde mücadele edeceğini vurgulamaktadır” dedi. 

Ünlüyol, Kıbrıs’ı emperyalizmin sıçrama tahtası olmaktan çıkartmak ve halklar arasında barış köprüsüne dönüştürmek için var güçleriyle çalışacaklarını da belirtti.
 

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