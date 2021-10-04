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Sol Hareket TKP'yi ziyaret etti

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Sol Hareket TKP'yi ziyaret etti
Sol Hareket TKP'yi ziyaret etti

Sol Hareket, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler'i (TKP) ziyaret etti. Bugün saat 12:30'da gerçekleşen ziyarette Sol Hareket temsilcileri Semen Saygun, Abdullah Korkmazhan, Hüseyin Demirel yer alırken, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi de hazır bulundu.

    Sol Hareket temsilcilerinden Abdullah Korkmazhan, ülkenin içinde bulunduğu durumun herkes tarafından görüldüğünü belirterek, her geçen gün daha kötüye doğru bir gidişin yaşandığını söyledi. Toplumda sağlıktan, eğitime, sosyal yaşamdan, Kıbrıs sorununa kadar her konuda olumsuz bir dizi halinde gelişmeler ve demokrasi problemi yaşandığını kaydeden Korkmazhan şöyle devam etti,"Sol Hareket olarak ülke bir erken seçime doğru giderken biz de buna kayıtsız kalamazdık. Daha önce sizin partinizle ve Sol'daki diğer partilerle de bir araya gelip bir dizi görüşme yapmıştık. Bu ikinci turu oluyor. Sizden önce CTP ile de görüştük. Bugün de sizinle görüşüyoruz. Öğlen saatlerinde YKP ve öğleden sonra da TDP, daha sonraki günlerde Sol'da ki diğer partilerle de görüşüp bu turu tamamlayacağız. Şunu öneriyoruz; Sol'da bir program üzerine bir çalışma ortamı hazırlayalım. Sol'da ki partiler bir araya gelip bunun zemini var mı yok mu bunu bir çalışsınlar. CTP'ye yaptığımız ziyarette bize karşı öncekine oranla daha yapıcı olabilecek bir tutum gördük. Ve bugün sizi ziyaretimizde daha önce size yaptığımız teklifi yineliyoruz" dedi.

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     Sol Hareket heyetini kabulünde konuşan TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, TKP'nin Kıbrıs'ta çözüm barış, demokrasi ve toplumun içinde bulunduğu sorunların sosyal, ekonomik, eğitsel sorunların aşılması bağlamında yapılabilecek her türlü güç birliğine geçmişten beri hep var olduğunu ve çoğu zaman bunların başını çektiğini hatırlatarak, şu anda Sol Hareket'in çabalarıyla bir hedefe doğru yürümeye çalışılan bu çalışmada da yine TKP'nin yapıcı bir tutum içinde olmaya devam edeceğini söyledi. Çakıcı, "Yeter ki karşımızda gerçekten istekli siyasi partiler olsun. Biz bu türden iç ve güç birliğine varız. Otururuz temel ilkelerini, hedeflerini, programını konuşuruz ve asgari müştereklerde buluşur bu birlikteliği hayata geçirebiliriz. Özetle biz varız" şeklinde konuştu.

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