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Sol Hareket: “Üçlü görüşme, müzakere sürecinin önünü açmalı”

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Sol Hareket, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine 25 Kasım tarihinde Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşmenin, müzakere sürecinin önünü açması gerektiğini kaydetti.
Sol Hareket: “Üçlü görüşme, müzakere sürecinin önünü açmalı”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çözüm yönünde yeni bir inisiyatif almak istediğini kaydederek, “Sn. Guterres üçlü görüşmenin ardından, aralık ayında beşli gayriresmi konferans planlamakta, bir süredir üzerinde çalışılan referans şartlarında anlaşma sağlamayı ve yeni bir müzakere sürecine giden yolu açmak istemektedir” ifadelerini kullandı.

Üçlü görüşmenin, Kıbrıs sorunu ve ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Korkmazhan, her iki lidere de buluşma öncesi iyi hazırlık yapmaları ve müzakerelerin başlaması için kararlı ve yapıcı olmaları çağrısında bulundu.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bugüne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde başlayacaktır. BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten ve iş birliğinden bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadırlar” dedi. 

“ÇÖZÜM YANLILARI BİRARAYA GELMELİ”

“Son dönemde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik yoğun saldırı, baskı ve tehditler, esas olarak olası yeni bir müzakere ve çözüm sürecini berhava etmeyi ve Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm yanlısı iradesini sindirmeyi hedeflemektedir” diyen Korkmazhan, Guterres’in yeni çabasını daha başlamadan boğmak isteyenlere karşı federal çözüm yanlılarının birlikteliğine ve toplumun çözüm iradesinin kararlı ve tutarlı bir şekilde temsiliyetine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 

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