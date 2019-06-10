  • BIST 93.914
  • Altın 247,107
  • Dolar 5,7835
  • Euro 6,5394
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sol Hareket: Ülke Suç ve Suçlu Cennetine Dönüştü!

» »
Sol Hareket: Ülke Suç ve Suçlu Cennetine Dönüştü!
Sol Hareket: Ülke Suç ve Suçlu Cennetine Dönüştü!

İşte o açıklama;

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs’ın kuzeyinin suç ve suçlu cennetine dönüştüğünü belirterek, ülkede ciddi bir güvenlik sorunu bulunduğunu vurguladı.
Cinayet, işkence, soygun, kaçakçılık, kara para, uyuşturucu ve insan ticareti, taciz ve tecavüz gibi suçların ülkede olağan hale geldiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinin yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Korkmazhan, hükümet olduğunu iddia edenlerin her konuda olduğu gibi suç ve suçlular ile mücadelede de başarısız olduğunu, Polis teşkilatının keyfi tutum ve davranışlarının suçların önlenememesinde çok ciddi bir rol oynadığına dikkat çekti.

Güvenliğimiz silahlar ile gösteriş yapılarak sağlanamaz!

Suçluların ülkede cirit attığını ve elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını kaydeden Korkmazhan, Polis teşkilatının her ciddi suçun ardından savaşa gider gibi uzun namlulu silahlar ile sözde huzur operasyonları gerçekleştirmesinin gösterişten öteye gidemeyeceğini kaydetti.
Güvenlik sorununun uzun namlulu silahlar ile polis ve askerlerin sokaklara inmesi ile çözülmesinin mümkün olmadığını, bu uygulamayı şiddetle kınadıklarını kaydeden Korkmazhan, suç ve suçlularla mücadele için radikal adımların şart olduğunu kaydetti.

Radikal Önlemler Şart!

Güvenlik sorunu ile ilgili atılması gereken ivedi adımlar bulunduğuna dikkat çeken Korkmazhan, Anayasa’daki geçici 10. Maddesinin derhal kaldırılarak, polisin sivile bağlanmasını ve denetim altına alınmasını, ülkeye kimlikle girişlerin yasaklanmasını ve giriş çıkışların kontrol altına alınmasını, BM gözetiminde nüfus sayımı yapılmasını, kara para, yolsuzluk, uyuşturucu ve insan ticareti konularında özel birimlerin oluşturulmasını ve suçların temel kaynaklarından olan yoksulluk ve ekonomik kriz başlıklarında etkin önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis 9 günlük bayram tatilinden döndü10 Haziran 2019 Pazartesi 13:04
  • Ani ölüm!10 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
  • Mimoza’nın çehresi değişti10 Haziran 2019 Pazartesi 12:28
  • Tatar, Fatih sondaj gemisi mürettebatı için çıkarılan tutuklama kararı sonrası açıklama yaptı10 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
  • Bayramda hava trafiği: 11 günlük sürede Ercan Havalimanı 865 uçağa hizmet verdi10 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
  • İbrahim Ramadan’ın mektubuna Rum İçişleri’nden tepki10 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
  • Çiftçiler Birliği tahıl fiyatlarını “endişe” ile karşıladığını açıkladı10 Haziran 2019 Pazartesi 10:38
  • Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı bugün başlıyor10 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'10 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
  • En fazla yağış nereye düştü?10 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti