Sol Hareket: Ülke Suç ve Suçlu Cennetine Dönüştü!

İşte o açıklama;

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs’ın kuzeyinin suç ve suçlu cennetine dönüştüğünü belirterek, ülkede ciddi bir güvenlik sorunu bulunduğunu vurguladı.

Cinayet, işkence, soygun, kaçakçılık, kara para, uyuşturucu ve insan ticareti, taciz ve tecavüz gibi suçların ülkede olağan hale geldiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinin yaşanmaz bir hal aldığını kaydeden Korkmazhan, hükümet olduğunu iddia edenlerin her konuda olduğu gibi suç ve suçlular ile mücadelede de başarısız olduğunu, Polis teşkilatının keyfi tutum ve davranışlarının suçların önlenememesinde çok ciddi bir rol oynadığına dikkat çekti.

Güvenliğimiz silahlar ile gösteriş yapılarak sağlanamaz!

Suçluların ülkede cirit attığını ve elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını kaydeden Korkmazhan, Polis teşkilatının her ciddi suçun ardından savaşa gider gibi uzun namlulu silahlar ile sözde huzur operasyonları gerçekleştirmesinin gösterişten öteye gidemeyeceğini kaydetti.

Güvenlik sorununun uzun namlulu silahlar ile polis ve askerlerin sokaklara inmesi ile çözülmesinin mümkün olmadığını, bu uygulamayı şiddetle kınadıklarını kaydeden Korkmazhan, suç ve suçlularla mücadele için radikal adımların şart olduğunu kaydetti.

Radikal Önlemler Şart!

Güvenlik sorunu ile ilgili atılması gereken ivedi adımlar bulunduğuna dikkat çeken Korkmazhan, Anayasa’daki geçici 10. Maddesinin derhal kaldırılarak, polisin sivile bağlanmasını ve denetim altına alınmasını, ülkeye kimlikle girişlerin yasaklanmasını ve giriş çıkışların kontrol altına alınmasını, BM gözetiminde nüfus sayımı yapılmasını, kara para, yolsuzluk, uyuşturucu ve insan ticareti konularında özel birimlerin oluşturulmasını ve suçların temel kaynaklarından olan yoksulluk ve ekonomik kriz başlıklarında etkin önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.