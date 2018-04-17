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Sol Hareket ve Akel yetkilileri görüştü

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Kuzey Kıbrıs’tan Sol Hareket yetkilileri, Güney Kıbrıs’ta AKEL Genel Merkezi’ni ziyaret edip AKEL yetkilileriyle görüştü
Sol Hareket ve Akel yetkilileri görüştü

Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, heyetler, görüşmenin ardından, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği karşısında Kıbrıs Barış Konseyi tarafından düzenlenen protesto eylemine katıldı.

Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan görüşmeyle ilgili açıklamasında, AKEL ile Kıbrıs sorunu, müzakere süreci ve son yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdiklerini ve görüşlerini paylaştıklarını kaydetti.

AKEL ile kısa süre sonra yeniden bir araya gelerek daha kapsamlı ve derin bir görüşme gerçekleştirme yönünde mutabık kaldıklarını ifade eden Korkmazhan, “Federal çözüm için birlikte çalışacağız” dedi.

Korkmazhan, görüşme sonrasında Kıbrıs Barış Konseyi tarafından ABD Lefkoşa Büyükelçiliği karşısında düzenlenen protesto eylemine de katıldıklarını ve Suriye’ye yönelik emperyalist saldırıyı kınadıklarını da belirtti.
 

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