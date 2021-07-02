Sol Hareket ve Os Dame’den birlikte hareket etme kararı

Birçok konuda birlikte hareket etme ve ortak mücadeleyi büyütme kararı alan Sol Hareket ve Os Dame

Sol Hareket, Os Dame (Buraya Kadar) Koalisyonunu ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Anastasiadis hükümetinin baskıcı politikalarına ve yolsuzluklarına karşı çıkan, Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşmeyi savunan birçok grubun ve bireyin katılımı ile oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda birçok eylem düzenleyen Os Dame yetkilileri ile gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler, toplumlararası yakınlaşma çalışmaları, çözümsüzlük, baskı ve yolsuzluğa karşı ortak mücadele konuları ele alındı.

Birçok konuda birlikte hareket etme ve ortak mücadeleyi büyütme kararı alan Sol Hareket ve Os Dame, önümüzdeki aylarda iki toplumlu kamplar düzenleme, yeni barikatların açılması ve güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için ortak eylemler düzenleme ve erken federal çözüm için ortak mücadele yürütülmesi için birlikte çalışacak.