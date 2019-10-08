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Sol Hareket ve TİP, Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısı düzenliyor

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Sol Hareket ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) “Kıbrıs Sorunu ve Bölge Siyasetine Soldan Bakış” başlıklı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştiriyor.
Sol Hareket ve TİP, Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısı düzenliyor

Sol  Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, toplantı  12 Ekim Cumartesi  10.30-13.00 saatleri arasında DEV-İŞ Ahmet Sadi Konferans Salonu’nda yer alacak.

Toplantıya  Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti ve sendika temsilcileri de katılarak, konuşma yapacaklar. Toplantı halka açık olacak.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş başkanlığındaki heyet, Sol Hareket’in davetlisi olarak perşembe akşamı KKTC’ye gelecek.

 Heyet,  Sol Hareket ile ikili görüşme ve bir takım temas ve görüşmelerde  bulunacak. 

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