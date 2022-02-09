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Sol Hareket: Ya Federal Çözüm Ya Arka Bahçe!

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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklama ile Halil Falyalı cinayeti ve ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.
Sol Hareket: Ya Federal Çözüm Ya Arka Bahçe!

 

 

“Halil Falyalı cinayeti ile bir derin hesaplaşma olayına daha tanık olduk. Silahlı katillerin tekne ile Türkiye’den geldiği, cinayeti işleyip geri döndükleri yönün de güçlü iddialar bulunmaktadır.

Ülkemiz de kısa süre önce kurulumu gerçekleşen Mobese görüntülerinin, cinayetin gerçekleştiği sıralarda Türkiye basının da servis edilmesi, Mobese sisteminin kontrolünün kim de olduğu yanı sıra, mahkeme emri olmadan görüntülerin nasıl elde edilebildiği, özel hayatın gizliliği gibi soruları da akıllara getirmektedir.  

Bu cinayet, Kıbrıs’ın kuzeyinin casino ve sanal bet sektörü, kara para, uyuşturucu, silah, insan kaçakçılığı ve kirli işler ile Türkiye’deki egemenlerin ve yer altı dünyasının bir sömürgesine, bir arka bahçesine dönüştürüldüğünün resmidir.

Geçici 10. Madde ile iç ve dış güvenliğin, irade, demokrasi ve hukukun askıya alındığı, polisin sivile bağlı olmadığı, Kıbrıs sorununda çözümsüzlük politikası ile Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukun dışında tutulduğu ve uluslararası suç örgütleri ile mafyaların üslendiği ve hiç kimsenin can güvenliğinin kalmadığı bir toprak parçası haline getirildik.

Çözüm, barış, demokrasi ve özgürlük için mücadele veren, Kıbrıs’ın kuzeyindeki suç yapılanmalarına, arka bahçe gerçeğine karşı çıkan ilerici ve demokrat kesimler çeşitli baskı yöntemleri ve tutuklamalar ile susturulmaya çalışılmakta, suçlulara, eli silahlı katillere ise göz yumulmaktadır.

Gelinen aşamada da ikilem açık ve nettir. Ortası yoktur. Ya erken federal çözüm ile uluslararası hukukun parçası olacağız, ya da çözümsüzlük politikası ile uluslararası mafya ve suç örgütlerinin arka bahçesi olarak kalacağız.

Sol Hareket olarak, arka bahçe olmayı reddediyor, tüm demokrasi ve ilerici güçlere en geniş demokratik birliği sağlayarak, demokrasi, hukuk ve erken federal çözüm mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.”

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

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