Sol Hareket: Yolsuzkluklar hasır altı ediliyor.. yolsuzlukları tek tek sıraladılar...

Korkmazhan, her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıktığına dikkat çekerek, UBP-HP hükümetinin yapılan yolsuzlukları hasır altı ettiğini vurguladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıktığına dikkat çekerek, UBP-HP hükümetinin yapılan yolsuzlukları hasır altı ettiğini vurguladı.

“Başta UBP ve HP’den olmak üzere siyasilerin de karıştığı, polis teşkilatından, devlet kurumlarına kadar uzanan yolsuzluklardan hesap sorulmaması, yeni ve daha büyük yolsuzluklara kapı açmaktadır” diyen Korkmazhan, temiz siyaset, temiz toplum iddiası ile siyasete soyunan ve hükümet olanların, yaşanan yolsuzluklar da isimlerinin geçiyor oluşunun ve yolsuzlukları hasır altı etme çabalarının korkutucu boyutlara ulaştığının altını çizdi.

Neredeyse her gün yaşanan yolsuzluk olaylarının etkin bir şekilde soruşturulmadığına ve cezasız kaldığına, bunun yanında geçmişte yaşanan bir çok yolsuzluk olayının halen soruşturulmadığına dikkat çeken Korkmazhan, “Geçmişte Yüksek Yönetim Denetçisi raporlarına da yansıyan Ercan’da yaşanan 11 Milyon 250 bin dolarlık yolsuzluk ve rüşvet olayı, Kumarcılar Hanı inşaatında yaşanan 2.3 Milyon TL’lik yolsuzluk, Piyangolar da yaşanan 2.5 Milyon TL’lik yolsuzluk, bir gece de silinen 100 Milyonlarca vergi borçları, KIB-TEK’de yaşanan başta 40 Milyon dolarlık yakıt ihalesi olmak üzere, yapılan partizanca istihdamlar, şaibeli Led Lamba ve Akıllı Sayaç ihaleleri, ihalesiz jeneratör alımları ve yasadışı borçlanma olayları, üzeri örtülen başlıca yolsuzluklardır” dedi.

Şeffaflık, reform ve yolsuzluklardan hesap sorma iddiası ile yola çıkan UBP-HP hükümetinin, geçmişteki yolsuluklardan hesap sormadığı gibi bir birlerinin yolsuzluklarını da örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden Korkmazhan, yolsuzluk olaylarını soruşturmakla yükümlü Mali Polis’de bile son dönem de yaşanan yolsuzlukların, yapılan veya yapılacak soruşturmaları şaibeli hale getirdiğini kaydetti.

Korkmazhan, yolsuzlukla mücadele çerçevesinde Polis Teşkilatı’nın sivile bağlanarak, demokratikleştirilmesinin ve kamu denetimi altına sokulmasının şart olduğunu, bir çok kurum ve kuruluşa yönelik ise etkin soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Her alanda yaşanan yolsuzluk olaylarının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejimin korkunç boyutlar da çürüdüğünün göstergesi olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, esas olanın yolsuzluklar ile radikal bir mücadele ve bu çürümüş rejim va çarpık yapıdan kurtulmak olduğunun altını çizdi.