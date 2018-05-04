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Sol Hareket: “Yükselen döviz karşısında halk çaresizlik içinde”

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Sol Hareket: “Yükselen döviz karşısında halk çaresizlik içinde”
Sol Hareket: “Yükselen döviz karşısında halk çaresizlik içinde”

Sol Hareket, TL’nin döviz karşısında değer kaybı ile halkın, çalışanların, dar gelirlilerin ve üreticilerin çaresizlik içerisinde olduğunu belirterek, “Önlem almak yerine halkı kaderi ile baş başa bırakan hükümet, yaptığı astronomik ve acımasız zamlar ile ateşe benzin dökmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Sol Hareket, zamların geri alınmasını ve halkı koruyucu ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Deniz Ünlüyol, halkın büyük bir kesiminin her geçen gün daha da yükselen döviz ve zorlaşan ekonomik koşullar karşısında hayatta kalma mücadelesi verdiğini ve borçlanarak yaşamaya çalıştığını kaydetti.

Ünlüyol, “elektrik ve akaryakıtın yanı sıra dövize endeksli her şeyin zamlandığını, kısa süre önce asgari ücrete yapılan komik artışın iki katı pahalılık yaşandığını ve hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığını” belirtti.

“Bu hükümetin bir ekonomi politikası yoktur” iddiasında bulunan Ünlüyol, akaryakıta yapılan zammın, elektrik dahil her şeyin zamlanmasını tetiklediğini, hükümeti “dayatma ekonomik paketlere imza atmakla” da eleştirdi.

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