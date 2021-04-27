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Sol Hareket:Bahçeli’yi Şiddetle Protesto Ediyoruz!

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Sol Hareket:Bahçeli’yi Şiddetle Protesto Ediyoruz!
Sol Hareket:Bahçeli’yi Şiddetle Protesto Ediyoruz!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Orhan Erönen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin  Mustafa Akıncı’ya yönelik çirkin ve düzeysiz açıklamalarını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, “Faşist ve fetihçi politikalarınız asla başarıya ulaşamayacaktır. Bu tarz söylemler, Kıbrıs ve Türkiye ilişkilerinde gerçek kutuplaştırıcının kim olduğunu daha da net gözler önüne seriyor” dedi.

Bahçeli ve Bahçeli gibilerinin esas niyetinin Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etmek ve tükenmiş rejimlerinin ömrünü uzatmak olduğuna dikkat çeken Erönen, “saldırı ve tehdit ile bunu başaracağını sananlar hüsrana uğrayacaktır” dedi.

İslamofaşist bir yapıya ancak koltuk değnekliği yapan bir partinin başkanı olmaktan başka sıfatı kalmayan Bahçeli’nin seviyesizliğinin ve üslubunun utanılacak bir boyutta olduğunu, nefret ve hınç içerisinde farklı görüş ve düşüncelere saldırmayı marifet saydığını kaydeden Erönen, Bahçeli’nin çağdışı kalmış faşist bir kişi ve Türkiye açısından utanç olduğunu vurguladı.

Türkiye’yi ekonomik ve siyasi iflasa mahkûm eden, Türkiye halklarını açlık ve sefalet ile yüz yüze bırakan Bahçeli ve temsil ettiği faşist zihniyetin Kıbrıslı Türkleri aşağılamayı ve akıl vermeyi kendilerine görev edindiklerini ifade eden Erönen, “Bahçeli ve her kim isterse olsun, Kıbrıslı Türklerin iradesine, bu iradenin temsilcilerine ve demokratik, çağdaş, laik, özgürlükçü ve barışçıl yaşam biçimine saygı göstermek zorundadırlar” dedi.

“Size asla biat etmeyeceğiz” diyen Orhan Erönen, Birleşik Federal Kıbrıs için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

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