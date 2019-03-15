Sol Hareket::Demografik yapı değiştirilmeye çalışılıyor!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, sistemli nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımı yolu ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin asimile edilerek, siyasi iradesinin yok edilmek istendiğini ve bunun savaş suçu olduğunun altını çizdi.

Ülkeye kimlikle girişlerin biran önce yasaklanmasını, sistemli nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımının durdurulmasını ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dağıtılan vatandaşlıkların iptal edilmesi talebinde bulunan Korkmazhan, 4’lü koalisyon hükümetinin her şeyi olduğu gibi nüfus ve vatandaşlık politikasını da yüzüne gözüne bulaştırdığını kaydetti.

Konuyu BM Gündemine ve Uluslararası Mahkemelere Taşıyacağız!

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın paylaştığı rakamlara göre vatandaş sayısının son üç buçuk yılda 130 bin arttığını, bunun doğal bir artış olmasının mümkün olmadığını kaydeden Korkmazhan, “Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen sistemli nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımı Cenevre Konvansiyonuna göre savaş suçudur. Konuyu BM gündemine ve uluslararası mahkemelere taşımak için çalışma başlatacağız” dedi.

Ülkedeki gerçek nüfusun bilinmediğinin en yetkili ağızlardan itiraf edildiğini, nüfusu bilmeden hiçbir planlama ve politikanın uygulanmasının da mümkün olmadığını kaydeden Korkmazhan, BM gözetiminde nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu kaydetti.