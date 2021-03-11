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Sol Hareket'e ''Love Erdoğan'' soruşturması!

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Abdullah Korkmazhan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak 2 kişinin sorgulandığını söyledi
Sol Hareket'e ''Love Erdoğan'' soruşturması!

Abdullah Korkmazhan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak 2 kişinin sorgulandığını söyledi:

"Love Erdoğan" konusuyla ilgili yürüttüğümüz Sosyal Medya protestoları nedeniyle 2 üyemiz sabahtan beridir Mağusa Polisinde sorgulanmaktadır. Az önce ise Lefkoşa Polis Müdürlüğünden arandım ve ben de ifadeye çağırıldım.

Belli ki amaç ifade ve düşünce özgürlüğümüzü elimizden almak ve bizi sindirmektir. Baskılar bizi yıldıramaz.

Tüm demokratik kamuoyunun dayanışması elzemdir.

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