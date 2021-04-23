Sol Hareket:Kıbrıslı Türkler Cenevre’de temsil edilmeyecek!

Kıbrıslı Türkler Cenevre’de temsil edilmeyecek!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs zirvesinin 5+1 şeklinde değil, 4+1 şeklinde gerçekleşeceğini belirterek, Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini temsil etmediğini vurguladı.

“Ersin Tatar seçilmiş değil, atanmıştır” diyen Korkmazhan, “Tatar, Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, onu müdahale ve usulsüzlüklerle, zorla dayatanların ve atayanların temsilcisidir” dedi. Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununu bilmediğini ve müzakere süreci tarihinden bihaber olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs müzakere tarihinde ilk kez bu derece devre dışı bırakılmıştır. Cenevre’de gerçekleşecek zirve de ne yazık toplumumuz temsil edilmeyecek. Türkiye tarafı masaya Kıbrıslı Türkler adına da oturacak” dedi.

Toplumsal irade federal çözümden yanadır.

AKP hükümeti ve Ersin Tatar’ın iki ayrı egemen devlete dayalı çözüm söylemi ile Cenevre’ye gideceklerini, bu politika ile Kıbrıs sorununda ilerleme katetmenin mümkün olmadığını ve esas niyetin müzakere masasının daha kurulmadan devrilmesi olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Cenevre’ye çözüm için değil, çözüm süreci ve olası müzakere sürecinin berhava edilmesi için gidilmektedir. Esas niyet statükonun devamı ve ilhak politikasının gündeme getirilmesidir” dedi.

Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kıbrıs’ta federal temelde erken çözümden yana olduğunu kaydeden Korkmazhan, statükonun devamı ve ilhak politikasına asla izin vermeyeceklerini, gaspedilen toplumsal iradenin geri alınması ve erken federal çözüm için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Korkmazhan, demokrasi, çözüm ve barıştan yana tüm güçleri ve halkı yarın gerçekleşecek eylemlere katılmaya ve tarihi inönü meydanında çözüm yanlısı iradesini bir kez daha ortaya koymaya çağırdı.