Sol Hareket:''Korku ve ölüm ikilemi ile karşı karşıyayız''

Sol Hareket yeni yıl mesajı yayınladı:

Küresel ölçekte yaşanan Corona virüs salgını dünya ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu ikilemi bir kez daha ortaya koymuştur. Ya eşitlikçi, dayanışmacı sosyalist bir dünya, ya da korku ve ölüm ikilemi ile karşı karşıyayız.

Corona virüs salgını ile Kapitalizm için insan hayatının değil, kârın öncelikli olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlanmaktadır. Tüm dünya salgınla mücadele ederken, egemenler ve sermaye grupları atılacak her adımda ne kadar kazanç ve kâr elde edeceklerini hesaplamaktadırlar. Virüse karşı geliştirilen aşı süreci dahi esas olanın ilaç şirketlerinin ne kadar kazanacağı olduğunu göstermektedir. Özelleştirmeler, serbest piyasa, rekabet, bireycilik ve örgütsüzlüğün sonuçları korku, belirsizlik, çaresizlik ve ölümler. Kapitalizm insanlara zulüm ve ölüm sunuyor!

Virüs salgını sermaye düzeninin vahşetini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Süper zenginler gizli sığınaklarında korunurken, parası olan aşıya erişebilmekte, yoksullar ve yoksul ülkeler ise kaderleri ile baş başa bırakılmaktadır. Sermaye grupları bu felaketten ne kadar kâr edeceğini hesaplarken, küresel ölçekte korumasız kalan, en basit sağlık hizmetinden mahrum bırakılan birçok insan hayatını kaybetmektedir.

İnsanlık ve dünya ya sosyalizm ya da ölüm ikilemi ile karşı karşıyadır! Kapitalizm var olduğu sürece, daha ölümcül virüsler, salgınlar, ekolojik felaketler, savaşlar yaşamaya devam edeceğiz.

Kıbrıs’ta her iki taraftaki milliyetçi elitler, Corona virüs salgınını toplumlararası işbirliğini geliştirme yerine, her türlü ilişkiyi kesme, geçiş kapılarını kapatma ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırma yönünde fırsat olarak değerlendirmişler, ülkeyi 2003 öncesine döndürmek için her yolu denemişlerdir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hükümet olduğunu iddia edenlerin pandemi yönetimini yüzüne gözüne bulaştırması, toplumun sağlıktan, eğitime, ekonomiden, sosyal yaşama her alanda büyük çıkmazlar ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.

2020 yılı Kıbrıslı Türklerin irade, demokrasi ve federal çözüm istençlerinin yok sayıldığı, Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe mahkum etme yönünde baskı ve müdahalelerin yaşandığı bir yıl olmuştur.

2021 yılın da dünya ve insanlığı daha da büyük sorunlar beklemektedir. Kıbrıs’ta çözümsüzlük ve ilhak çabalarının yoğunlaşacağı bir yıl bizi beklemektedir. Küresel ve yerel de insanca yaşam, eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesini ileriye taşıma, kapitalizm ve Kıbrıs’ta çözümsüzlükten vakitlice kurtulmak zorundayız.

Sol Hareket olarak 2021 yılında daha kararlı ve yoğun bir mücadele öreceğimizi, bu bağlamda küresel ve yerelde tüm ilerici ve demokrasi güçleri ile en geniş güç birliğini oluşturma çabalarına durmaksızın devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Başka Bir Dünya

Başka Bir Kıbrıs

Mümkün!

Sol Hareket adına

Abdullah Korkmazhan