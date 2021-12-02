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Sol Hareket'ten CTP'ye Ret! Korkmazhan kabul etmedi...

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Abdullah Korkmazhan Sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sol Hareket'ten CTP'ye Ret! Korkmazhan kabul etmedi...

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan Sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 

İşte açıklama;

Birçok arkadaş soruyor. Basına da yansıdı. CTP tarafından Lefkoşa kontenjan adaylığı teklifi aldığım doğrudur.

Herşeyden önce CTP camiasına teşekkür ederim. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonrasında, adaylık teklifini kabul etmediğimi CTP Genel Sekreterine ilettim.

Kabul etmeme gerekçelerini, bir süredir yürüttüğümüz iş birliği çalışmaları ve seçimler ile ilgili tavrımızı Sol Hareket olarak önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

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