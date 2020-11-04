Sol Hareket’ten Cumhurbaşkanı Tatar’a Eleştiri

Sol Hareket’ten Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devletli çözüm” düşüncesinin Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını ileri sürdü.

Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile dün gece gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiği “iki devletli çözümün” Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını savundu.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Ersin Tatar’ın bugüne kadar müzakerelerde sağlanan ilerlemelere, “Guterres çerçevesine” ve Birleşmiş Milletler parametrelerine saygı göstermesinin şart olduğunu ileri süren Korkmazhan, “BM parametrelerini görmezden gelerek, iki devletli çözüm için müzakere yapacağını sanan Tatar’ın boş bir hayal içerisinde olduğunu” ileri sürdü.

Korkmazhan, 18 Ekim’de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını iddia etti.

Korkmazhan ayrıca yaptığı açıklamadan dolayı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’i yargıya taşıyacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar’ı da eleştirdi.