Sol Hareket'ten dayanışma gecesi

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'ın yaptığı duyuru:
Dayanışma yaşatır. Mücadele dayanışma varsa güçlenir, anlam kazanır ve başarıya ulaşır. İki toplumdan müzisyenlerin ve şairlerin bizlerle olacağı gecemize tüm dostları bekliyoruz...
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'ın yaptığı duyuru:
Dayanışma yaşatır. Mücadele dayanışma varsa güçlenir, anlam kazanır ve başarıya ulaşır. İki toplumdan müzisyenlerin ve şairlerin bizlerle olacağı gecemize tüm dostları bekliyoruz...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.