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Sol Hareket'ten dayanışma gecesi

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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan gecenin detaylarını duyurdu.
Sol Hareket'ten dayanışma gecesi

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'ın yaptığı duyuru:

Dayanışma yaşatır. Mücadele dayanışma varsa güçlenir, anlam kazanır ve başarıya ulaşır. İki toplumdan müzisyenlerin ve şairlerin bizlerle olacağı gecemize tüm dostları bekliyoruz...

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