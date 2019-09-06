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Sol Hareket’ten El-Sen ve Sendikal Platform’a destek

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Sol Hareket, KIB-TEK’in özelleştirilme çabalarına karşı EL-SEN ve Sendikal Platform’un yanında olduklarını belirterek, KIB-TEK’in üzerinde “zarar ettir, batır ve sat oyunu oynandığını” kaydetti.
Sol Hareket’ten El-Sen ve Sendikal Platform’a destek

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, KIB-TEK’i batırmak ve elektriği özelleştirmek için sistemli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Korkmazhan, “dayatma” olarak nitelediği ekonomik paketlerin;  Kıbrıslı Türklerin tüm öz varlıklarını peşkeş çekmeyi, daha fazla yoksulluğu, ekonomik yıkım ve toplumsal yok oluşu öngördüğünü dile getirdi.

Kooperatif, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait geriye kalan kurumların da tekellere devredilmek istendiğini iddia eden Korkmazhan, daha önceki paketler ve su protokolü ile toplumun birçok öz varlığının talan edildiğini, yoksullaşma ve göçün arttığını, yağmur suyuna kadar tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye’den gelen iktidar yanlısı bir tekele devredildiğini ifade etti.

Korkmazhan, yoksulluğu ve sömürüyü derinleştirecek özelleştirmeci politikaları karşı emek ve demokrasi güçlerinin bir araya gelerek, toplumsal bir karşı duruş örgütlemesinin kaçınılmaz olduğunu,  Sol Hareket’in bu yönde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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