SOL Hareketten ELAM'a kınama

İşte açıklama;

Faşist suç örgütü ELAM tarafından dün akşam Derinya geçiş kapısında düzenlenen provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz.

ELAM'ın bu eylemi, dün akşam seçim sonuçlarının açıklandığı bir anda gerçekleştirmesinin tesadüf olmadığı açıktır.

ELAM, Yunanistan'daki Altın Şafak örgütünün uzantısı olan bir suç örgütüdür ve biran önce kapatılmalıdır.

Kıbrıs tarihi, her iki taraftaki faşist ve milliyetçilerin Kıbrıs'ın kalıcı bölünmesi yönünde provokasyon örnekleri ile doludur.

Her iki taraftaki faşist ve milliyetçiler, bir birlerinin değirmenine su taşımakta, ilerici ve çözüm yanlılarının çabalarını berhava etmeye çalışmaktadırlar.

Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, tüm Kıbrıs ilericileri olarak faşizme ve bölünmüşlüğe asla geçit vermeyeceğiz.