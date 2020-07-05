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Sol Hareket’ten Hükümete Pandemi Hastanesi Tepkisi…

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Sol Hareket, UBP-HP hükümeti’nin 5 aydır Pandemi hastanesi yapacağını söylediğini, ancak halen projesini bile hazırlamadığını kaydetti.
Sol Hareket’ten Hükümete Pandemi Hastanesi Tepkisi…

Sol Hareket, UBP-HP hükümeti’nin 5 aydır Pandemi hastanesi yapacağını söylediğini, ancak halen projesini bile hazırlamadığını kaydetti.

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun geçtiğimiz gün bunun yerine daha önce rutin sevkler için 2 Milyon 101 bin TL ödenen Kolan Hastanesi’ni “pandemi hastanesi” olarak kullanmak için satın alacaklarını açıkladığına dikkat çekildi.

Korkmazhan, açıklamada “Pandemi hastanesi olsun da gerekirse Kolan'ı satın alarak olsun” denilebileceğini fakat, bazı soruların cevaplanması gerektiğini kaydetti.

Korkmazhan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kolan Hastanesi’nin sürekli zarar ettiği ve daha önce satılığa çıkmasına rağmen kimsenin almadığı doğru mudur? Hastanenin kurtarılması için devlet ile hasta sevki ve hizmet alımı anlaşması imzalandığı, bu anlaşma çerçevesinde hastaneye Milyonlarca TL aktarıldığı doğru mudur?

Kolan Hastanesi’nin sahibi İstanbul Kolan Hukuk Bürosu ve Kolan Hastaneler Gurubunun Yönetim Kurulu Başkanı, 2018 AKP Ağrı Milletvekili Adayı Av Mehmet Nedim Kolan’ın hastaneyi uzun süredir devlete satmak istediği doğru mudur? Söz konusu olan Pandemi hastanesi ardına saklanan bir kurtarma operasyonu veya kıyak mıdır? Bu kadar zamandır kaynak olmasına rağmen Pandemi hastanesinin yapılmaması ve bu konuda UBP-HP hükümetinin ayak sürmesinin nedeni Kolan Hastanesi ile yapılan gizli anlaşma mıdır?

Tüm bu sorular hakkında ve Kolan hastanesinin ne kadara satın alınacağı ve bir Pandemi hastanesi yapımının ne kadara mal olacağı konusunda açıklama yapılmalıdır.”

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