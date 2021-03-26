Sol Hareket'ten Korkmazhan Davası hakkında açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
Duruşma gerçekleşecek. Karşılığı beş yıla kadar hapislikle cezalandirilabilen müfsit niyetli yayın yapmakla itham ediliyor. Davası görüşülünceye kadar, 3 yıla kadar yurtdışına çıkış yasağı, 50bin TL nakti teminat talebi ile yargılanıyoruz. Söylediği her şeyin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savı ile teminat şartlarına itiraz ettik. Birazdan mahkemeye çıkıyoruz.
Ne Olmuştu?
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