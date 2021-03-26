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Sol Hareket'ten Korkmazhan Davası hakkında açıklama

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Sol Hareket'ten Korkmazhan Davası hakkında açıklama yapıldı
Sol Hareket'ten Korkmazhan Davası hakkında açıklama

Sol Hareket'ten Korkmazhan Davası hakkında açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

Duruşma gerçekleşecek. Karşılığı beş yıla kadar hapislikle cezalandirilabilen müfsit niyetli yayın yapmakla itham ediliyor. Davası görüşülünceye kadar, 3 yıla kadar yurtdışına çıkış yasağı, 50bin TL nakti teminat talebi ile yargılanıyoruz. Söylediği her şeyin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savı ile teminat şartlarına itiraz ettik. Birazdan mahkemeye çıkıyoruz.

Ne Olmuştu?

Tatar Korkmazhan'dan şikayetçi oldu ! 5 yıl hapis isteniyor !

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