Sol Hareket'ten Muhalefete: Sine-i Millet'e Dönün

Sol Hareket'in açıklaması:

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, atanmış UBP-DP-YDP hükümetinin attığı her adımın halk aleyhine olduğunu belirterek, “45 günde üçüncü kez akaryakıta zam yapılması, ekonomik yükün sürekli dar gelirli ve halkın omuzlarına yüklenmesi kabul edilemezdir” dedi.

Akaryakıta yapılan zamların iğneden ipliğe her kalemde zam ve hayat pahalılığını arttıracağının altını çizen Korkmazhan, “astonomik zam ve vergiler ile halkın boğazına sarılan atanmış kayyum hükümeti, hayat pahalılığı ödeneğini de kaldırarak, çalışanları sefalete mahkum etmiştir” dedi.

ÜLKEYİ MEYHANE MASASINDAN YÖNETİYORLAR

Ekonomide olduğu gibi her alanda keyfi bir politika izleyen atanmış UBP-DP-YDP hükümetinin hukuku, mahkeme kararlarını, anayasayı ve meclis iç tüzüğünü yok saydığını, ülkeyi meyhane masasından yönettiğini belirten Korkmazhan, “Seçim tarihini belirlemek ve ilgili yasal değişiklikleri yapmak için oluşturulan ad hoc komitenin oy çokluğu ile onaylanması ile anlaşılmaktadır ki UBP-DP-YDP hükümetini atayanlar ülkede dikensiz gül bahçesi yaratmaya, her türlü toplumsal muhalefeti sindirmeye, toplumsal iradeyi daha da berhava etmeye çalışmaktadırlar” dedi.

MUHALEFET SİNE-İ MİLLETE DÖNMELİ

Meclis ve hükümet yapısının toplumsal iradeyi temsil etmediğini, bu şartlarda meclis içinde de temsiliyetin anlamını yitirdiğini kaydeden Korkmazhan, talimatlar ile toplumsal iradeye rağmen varlığını sürdürmeye çalışan entegrasyoncu ve biatçı anlayışın karşısısında tüm toplumsal muhalefetin bir araya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Muhalefeti mecliste yapmanın öznel koşulları bile ortadan kaldırılmış, sine-i millet'e dönmenin koşulları dayatılmıştır” diyen Korkmazhan, “Meclis’te temsil edilen muhalefet partileri daha fazla bu keyfi anlayışa mecliste bulunarak meşru zemin sunmamalıdır. Sine-i Millete dönmeliler, yüzlerini halka dönmeliler, güçlerimizi birleştirmeli, sokak ve meydanları harekete geçirmeliyiz” dedi.

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu