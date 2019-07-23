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Sol Hareket'ten TC ile KKTC arasında imzalanan protokola tepki :"Yıkım ve bağımlılığı derinleştirecek!"

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Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye ile yeni bir dayatma ekonomik yıkım paketinin toplumun bilgisi olmadan imzalanmasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.
Sol Hareket'ten TC ile KKTC arasında imzalanan protokola tepki :"Yıkım ve bağımlılığı derinleştirecek!"

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye ile yeni bir dayatma ekonomik yıkım paketinin toplumun bilgisi olmadan imzalanmasının kabul edilmez olduğunun ifade ederek, “Sn Başbakan ve Sn Maliye Bakanı, kapalı kapılar ardında ve gizlice halkın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli bir ekonomik pakete imza atarken elleriniz hiç mi titremedi. Şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

“İçeriği gizlenen ve sözde görüşmeler yolu ile belirlenen dayatma ekonomik paketler, Kıbrıslı Türklerin tüm özvarlıklarını AKP yanlısı sermayeye peşkeş çekmeyi, daha fazla yoksulluğu, ekonomik yıkım ve toplumsal yokoluşu öngörmektedir. Dayatma ekonomik paketleri ve talimat ile yönetilmeyi reddediyoruz” diyen Korkmazhan, dayatma ekonomik paketlerin kalkınmayı değil, toplumsal yokoluşu, ekonomik talanı ve Türkiye’ye bağımlılığı derinleştirdiğinin bu güne kadarki uygulamalar ile kanıtlandığını dile getirdi..

“AKP hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyini kontrolü altında tutacağı, siyasi ve ekonomik yapısını dilediği gibi şekillendireceği, yargı ve güvenlik sistemine istediği an müdahale edebileceği bir alt yapı oluşturma çabasındadır” diyen Korkmazhan, daha önceki paketler ve su protokolü ile toplumun bir çok özvarlığının talan edildiğini, yoksullaşma ve göçün arttığını, yağmur suyuna kadar tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye’den gelecek AKP yanlısı bir tekele devredildiğini kaydetti.

Korkmazhan, kooperatif, elektrik, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait geriye kalan kurumların da tekellere devredilmek istendiğini belirterek, dayatma ekonomik paketlere ve talimat ile yönetilmeye karşı, kendi kendimizi yönetmek ve erken federal çözüme ulaşmak için kararlı bir şekilde tüm demokrasi ve emek güçleri ile mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

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