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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Sol kasık bölgesinden yaralandı...

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Sol kasık bölgesinden yaralandı...
Olayda yaralanan Osman Yıldırım, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı...

Polisten alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün, (23.01.2017) tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa'da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, A.H.T.(E-31), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Osman Yıldırım'ı, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici veya delici bir aletle sol kasık kısmından yaraladığı öğrenildi.

Olayda yaralanan Osman Yıldırım, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

A.H.T.’nin tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği açıklandı.

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