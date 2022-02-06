Sol Yumruğunuzu 90 Saniye Sıkmak Neye İyi Gelir?

Amerikalı uzman psikologlar, sağ elde 90 saniye süre ile yumruk sıkılmasının hafıza oluşumuna destek sağladığını, aynı işlemin sol yumrukta yapılmasınınsa hatırlamayı daha kolay bir halde getirdiğini ifade etti. BBC'nin hazırlamış olduğu haberine göre; araştırmacılar, yumruk sıkmanın beyinde hafıza ile alakalı birtakım özel bölgeleri harekete geçirdiğine yönelik bulgular elde etmiş gibi duruyor.

50 yetişkin ile uygulanan deneyde, kişilerin bu yol ile uzun bir kelime listesini hatırlamaya çalışmaları esnasında daha iyi bir performans sergilemiş oldukları tespit edildi. New Jersey'deki Montclair Üniversitesi'nden Ruth Propper'a göre söz konusu araştırma, birtakım basit vücut hareketlerinin beynin işleyişini geçici de olsa değiştirip hafızayı geliştirebileceğini ortaya koyuyor.

BİR ŞEYİ UNUTTUYSANIZ SOL YUMRUĞUNUZU SIKIN!

Dr. Propper BBC'ye yapmış olduğu açıklamada, 'Bir şey öğrenmeden hemen önce sağ yumruğun, hatırlamaya çalışırken de sol yumruğun sıkılması hafızayı geliştiriyor.' ifadelerini kullandı. Daha önceki yapılan araştırmalarda, sağ yumruğun sıkılması ile beynin sol yarısının, sol elin sıkılması sonucunda da sağ yarısının harekete geçmiş olduğu gözlenmişti.

Söz konusu eylemin duygular ile bir bağlantısı kurulmuş, örneğin sağ yumruğun mutluluk ve öfke ile, sol yumruğunsa üzüntü ve endişe ile bağlantılı olduğuna dikkat çekilmişti. Hafıza ile ilgili zaman akışında beynin iki yarısının da kullanılmış olduğu, sol yarısının hafıza kaydında, sağ yarısının da hatırlamada etkili olduğu öngörülüyor.

Uygulanan deney ise şu şekilde; sağ elini kullanan 50 öğrenciye ezberlemeleri için bir kelime listesi verildi. Öğrenciler beş gruba ayrıldı. Bir grup öğrenci, ezbere başlamadan önce 90 saniye sağ yumruğunu, kelimeleri hatırlamadan önce de 90 saniye sol yumruğunu sıktı. İkinci grup ise aynı deneyi sol yumruğu sıkarak yaptı.Diğer iki grup ise ezberden önce istedikleri yumruklarını, hatırlamadan önce de diğer yumruklarını sıktı.

Listeyi ezberlemeden önce sağ yumruğunu, hatırlamadan önce de sol yumruğunu sıkan grubun performansının diğer gruplardan daha iyi olduğu gözlemlendi.

Yapılacak yeni araştırmalar ile yumruk sıkmanın sözel ya da uzamsal, kelimelerin yanı sıra resim ve yerlerin de hatırlanması ile alakalı diğer zihinsel işlevleri de etkileyip etkilemediği inceleme işlemine tabi tutulacak. Fakat araştırma sonuçlarını kesin bir dil ile ifade etmek için daha fazla söz konusu olan konu üzerinde daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Londra Üniversitesi Bilişsel Sinirbilim Enstitüsü'nden Profesör Neil Burgess, hafıza üzerindeki özel tesirin kesin bir şekilde belirtilmesi için daha geniş bir araştırmaya ihtiyaç duyduğunu, örneğin tarama yolu ile beynin sol ve sağ yarısına kan akışının incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.