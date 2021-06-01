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Solar Sistem Kurulum Firmaları: Solar Sistemlere Ait Başvuruların Durdurulması Sektörde Mağduriyet Yarattı

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Solar Sistem Kurulum Firmaları açıklamalarda bulundu.
Solar Sistem Kurulum Firmaları: Solar Sistemlere Ait Başvuruların Durdurulması Sektörde Mağduriyet Yarattı

Solar Sistem Kurulum Firmaları'nın açıklaması:

9 Nisan 2021 tarihinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve  Yenilenebilir Enerji Kurulu tarafından alınan ani ve etraflıca düşünülmemiş karar sonucunda solar sistemlere ait başvuruların durdurulması kararı hayata geçti.

Kamuyoyu ile, Güneş Enerji Sistemleri sahasında faaliyet gösteren ortalama 50 şirketin ve vatandaşların çektikleri sıkıntıları paylaşmak istiyoruz.

  • 100’lerce müşterinin, 8 haftadır başvuru yapılamadığı için elektrik parası ödemeye devam etmesi,
  • Müşterilerden alınan kaporaların iadesi,
  • Satışın gerçekleştiği düşünüldüğü için, tedarikçilere geçilen siparişler ve bu siparişlerin ödemeleri,
  • İş olmadığı halde, çalışanların maaşlarının, sigortalarının, ihtiyat sandık ödemelerinin yapılması ve vergilerin ödenmesi,
  • Elde kalan ürünlerin stok maliyetleri,
  • Haftalardır bu belirsizlikten dolayı solar sistem ile ilgili ne Kıb-Tek tarafından ne de Ekonomi ve Enerji Bakanlığından hiçbir geri dönüş alınamamasından dolayı yaşanan belirsizlik.

Yeni tüzük hazırlanmadan, eski tüzüğün kaldırılması ve bu denli büyük bir sektörün bir anda durdurulması kesinlikle anlaşılamaz.

Tüm randevu taleplerimizi geri çeviren ve/veya herhangi bir aksiyon almayan herkese buradan sesleniyoruz.

Hem pandemi ile savaşırken, hem dövizin korkunç yükselmesine göğüs gererken, yönetimdekilerin bu şekilde büyük bir sektöre yaşattığı zararı ve bizleri iflasa sürüklemelerini kınıyoruz.

Her fırsatta, Yenilenebilir, Yeşil Enerjinin desteklenmesini söyleyen yöneticiler malesef, söylediklerinin tam tersini yapmaktadırlar.

Başvuruların, yeni tüzük hayata geçene kadar, eski tüzüğe göre kabul edilmesini sağlanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz.

 

Şirket Adı:

Fab Ltd.                                                             Electrolyte Engineering                 Asel Engineering Ltd.

K. Paralik Metal İşleri Ltd.            M.Sarıkaya Ticaret Ltd.                 E.Arnal Lightning Elektrik &Solar

Arbos Investment Ltd.                   Airkam Trading Ltd.                     Ekrem Güneş Solar Sistemleri Ltd.

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