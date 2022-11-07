Solda ittifak büyüyor... YKP ile TDP-TKP yerel seçimlerde ortak listeyle katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)-Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde ortak hareket etme yönünde uzlaşıya vardı.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı başkanlığındaki parti yetkilileri TDP’yi ziyaret ederek, Genel Başkan Mine Atlı başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

ATLI: “YKP İLE SEÇİMLERDE EN GENİŞ İTTİFAK KONUSUNDA UZLAŞIYA VARDIK”

Mine Atlı kabulde yaptığı konuşmada, en geniş anlamda sürdürdükleri ittifak çalışmalarında son noktaya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Atlı, “Bir yandan YKP ve BKP ile ittifak çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da TKP ile bütünleşme çalışmalarımızı bir süreden beri yürütüyorduk. Bu çalışmalar kapsamında YKP ile seçimlerde en geniş ittifak üzerinde mutabakata vardık ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

KANATLI: “İTTİFAK SALT SEÇİMLERE YÖNELİK OLMAYACAK”

YKP Genel Sekreteri Kanatlı da, partisi adına seçimlerin her zaman tartışma konusu olmasına karşın TDP ile geçen dönem yerel seçimlerde ittifak yaptıklarını anımsattı.

İttifakın gerçekleşmesi noktasında bölgelerdeki partililerin tavrı ve düşüncelerinin önemli olduğunu belirten Kanatlı, bölgelerden aldıkları olumlu yanıtların ardından çok hızlı bir şekilde TDP ile ortak listeler hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Kanatlı, “1 hafta-10 gün içinde hangi bölgelerde ortaklaşacağımız netlik kazanacak. Burada önemli bir ayrıntı da TDP ile ittifakımızın sadece seçimlere yönelik olmayacağıdır. Ülkede külliye ve hükümet eliyle dağıtılan vatandaşlıklar konusu var. Bu yöndeki ortak çalışmalarımız da sürecek.