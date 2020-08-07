SOL'da ittifak çalışması, yeni bir üst yapıda bir araya geliyorlar

SOL hareket açıklama yaptı. İşte açıklama;

Ekonomik krizin ve yoksulluğun derinleştiği, toplumsal iradeye müdahalelerin yoğunlaştığı ve her yeni gün yeni bir yolsuzluğun yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz.



Gelinen aşamada, barış ve demokrasi güçlerinin, ilerici kesimlerin ortak bir Vizyon ve ortak, eşitlikçi, katılımcı yeni bir siyasi üst yapıda bir araya gelmesi, topluma öncülük etmesi kaçınılmaz bir hal almıştır.



Uzun bir süredir bu yönde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı önümüzdeki haftadan itibaren daha ileri bir noktaya taşıyacak ve bu birliktelik için daha somut çalışmalar gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.