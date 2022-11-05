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05.11.2022 22:25
Sol'da yeni ittifak TDP-TKP'den sonra YKP'de seçimde işbirliğine evet dedi...
Sol'da yeni ittifak TDP-TKP'den sonra YKP'de seçimde işbirliğine evet dedi...
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