Solistler Türkülerini Söyleyecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, 31 Ocak Pazartesi günü ''Solistler

Konseri'' ile 2022 yılında ilk kez halkla buluşuyor.

Lefkoşa AKM' de, saat 20.00' de

gerçekleşecek konserde Mustafa Aksaç konuk şef, Burcu Yılmaz, Ezgi Coşkun ve

Serap Sonerler solist olarak yer alıyor. Anadolu türkülerinden, Neşet Ertaş

türkülerine, Orhan Gencebay' dan, Zülfü Livaneli bestelerine bir çok farklı eserin

seslendirileceği gecede yer alacak türkülerden bazıları şöyle; Karlı Kayın Ormanı

,Yiğidim Aslanım,Candan İleri,Al Ömrümü,Gesi Bağları,Vazgeç Gönlüm,Yedi

Kule,Niye Çattın Kaşlarını ,Sen Benimsin,Göçmen Kızı,Gönül Çalamazsın Aşkın

Sazını,Seviyorum Seni,Sen Benden Gittin Gideli,Yanıyorum.



Sağlık Üst Kurulu kararları çerçevesinde gerçekleşecek konser için rezervasyon ve

bilgi: 03922239825