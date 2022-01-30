Solistler Türkülerini Söyleyecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, 31 Ocak Pazartesi günü ''Solistler
Konseri'' ile 2022 yılında ilk kez halkla buluşuyor.
Lefkoşa AKM' de, saat 20.00' de
gerçekleşecek konserde Mustafa Aksaç konuk şef, Burcu Yılmaz, Ezgi Coşkun ve
Serap Sonerler solist olarak yer alıyor. Anadolu türkülerinden, Neşet Ertaş
türkülerine, Orhan Gencebay' dan, Zülfü Livaneli bestelerine bir çok farklı eserin
seslendirileceği gecede yer alacak türkülerden bazıları şöyle; Karlı Kayın Ormanı
,Yiğidim Aslanım,Candan İleri,Al Ömrümü,Gesi Bağları,Vazgeç Gönlüm,Yedi
Kule,Niye Çattın Kaşlarını ,Sen Benimsin,Göçmen Kızı,Gönül Çalamazsın Aşkın
Sazını,Seviyorum Seni,Sen Benden Gittin Gideli,Yanıyorum.
Sağlık Üst Kurulu kararları çerçevesinde gerçekleşecek konser için rezervasyon ve
bilgi: 03922239825
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