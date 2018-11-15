Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi. Ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini sunuyor.