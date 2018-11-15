Solo Türk KKTC semalarında işte o muhteşem Kıbrıs fotoğrafları
Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi. Ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini sunuyor.
Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi. İşte Solo Türk'ün Kıbrıs uçuşu ve bilinmeyenler...
15 Kasım 2018 Perşembe 12:45
1 / 16