Sologami: Hintli kadının kendiyle evlenmek istemesi tartışma yarattı

Sologami, yani bir kişinin kendisiyle evlenmesi Batı dünyasında son yıllarda görülen bir trend. Ama artık Hindistan kıyılarına da ulaşmış durumda

Kshama Bindu, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin Vadodara kentindeki bir tapınakta 11 Haziran'da yapılacak geleneksel bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Telefonda konuştuğumuz Kshama, düğün töreninde kırmızı bir gelinlik giyeceğini, kınalı elleri ve narçiçeği pudralı saçlarıyla kutsal ateşin etrafında geleneklere uygun şekilde yedi kez döneceğini söyledi.

Düğünden önce de Hindistan adetlerine uygun şekilde müzik ve dansların yapılacağını belirtti.

Kshama, düğünden sonra da Goa'da iki haftalık bir balayına çıkmayı planlıyor.