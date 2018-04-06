Solomos Apostolidis’in ölüm sebebi tespit edildi

05.04.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 12-13 kilometreleri arasında, yolun güney kısmındaki boş arazi içerisinde, 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen GKRY’de sakin Solomos APOSTOLİDİS (E-65) ölü olarak bulunmuştur.
06.04.2018 tarihinde, 00:00-02:20 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Solomos APOSTOLİDİS’e ait ceset üzerinde yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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