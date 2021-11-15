Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk Lefkoşa semalarında gösteri yaptı.
KKTC’nin 38. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen törende, gösteri yapan SoloTürk, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.
SoloTürk, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosu olarak görev yapıyor.
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