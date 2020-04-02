Solunum cihazını reddedip ‘Gençler için kullanın’ dedi; iki gün sonra hayatını kaybetti

Belçika’da, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts’ın doktorları, yaşlı kadının solunum cihazı kullanmayı reddederek, “Ben yeterince güzel ve uzun bir hayat yaşadım. Bu cihazı gençler için kullanın” dediğini açıkladı.

14 bin nüfuslu Binkom’da yaşayan Hoylaerts, hastalık belirtileri görülünce ailesi tarafından 20 Mart’ta hastaneye kaldırıldı ve corona virüsü taşıdığı anlaşıldı. Doktorlar, izolasyon ünitesine alınan, nefes almakta güçlük çeken Hoylaerts’i solunum cihazına bağlamak istedi ancak o bunu reddetti ve iki gün sonra, 22 Mart’ta hayatını kaybetti.

Doktorlar, Hoylaerts’in bu fedakarlığı karşısında çok etkilendiklerini belirtirken ailesi virüsü nasıl kaptığı konusunda bir fikirleri olmadığını açıkladı.

Kızı Judith, şunları söyledik: “Ona veda edemedik, cenazesine gidemedik. Hayatının son günlerinde yaptığı fedakarlıkla hepimizi duygulandırdı. Hep güzel hatırlanacak.Bu bizim için bir teselli.”

Belçika’da 13 bin 964 vaka var; 828 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’da da bir rahip kendisi için görevli olduğu kilisenin vakfı tarafından alınan solunum cihazını genç bir hastaya vermiş ve hayatını kaybetmişti.