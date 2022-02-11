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Solya Bölgesine Helikopter Pisti

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Solya Bölgesine Helikopter Pisti
Solya Bölgesine Helikopter Pisti

Rum Çevre Dairesi’nin, Solya bölgesine helikopter pisti yapılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Politis gazetesi polis tarafından üstlenilecek projenin, 2 milyon Euro olarak hesaplandığını ayrıca Trodos sıra dağlarının kuzeyinde yer alacağını yazdı.

Helikopter pistinin, Solya barajından ve Skuriotissa madeninden bir kilometre uzaklıktaki  Güney Lefkoşa’ya bağlı Linu köyündeki devlet arazisine inşa edileceğini yazan gazete, pistte hem iniş hem de kalkış noktası bulunacağını belirtti.

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