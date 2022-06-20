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Solyalı: "Anayasa ayaklar altında"

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı Meclis'te yaptığıkonuşmasına, “Uzunca bir süredir devletin hem ekonomik olarak hem demokratik olarak toplumunu çıplak bıraktığı bir alanı daha da ileri taşıyacak bir gün aslında bugün...” diyerek, başladı.
Solyalı: "Anayasa ayaklar altında"

Türksat’ın kurumları gezip, veri toplamaya çalıştığını ifade eden Solyalı, hangi yasal dayanağa göre verilerin devredildiğini sordu.

“Bugün gerçekten vicdana elimizi koyma günü” diyen Solyalı, tüm verilerin yerel kuruluş tarafından yönetileceği yasanın çalışılmasını önerdiklerini kaydetti.

“Hâlâ şansımız var” diyen Solyalı, “siyasi ve hukuki çerçevenin sakat olduğunu” ileri sürdü.

Bugüne kadar Meclis’te protokol konuştuklarını ve bunun rahatsız edici olduğunu ifade eden Solyalı, ülkenin kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Baştan uca tek yetkili makamın Türksat olduğu ile ilgili ibarelere” dikkat çeken Solyalı, “siyaseten protokol usulünün sakat olduğunu” iddia etti.

Anayasa’nın bazı maddelerine dikkat çekerek, bunları sıralayan Solyalı, komitede Başsavcılıktan görüş alınmamasını eleştirdi.

Uzmanların protokol ile dışa bağımlılık yaratılacağı görüşüne işaret eden Solyalı, bunun bugün ertelenmesi ve rahatsızlık yaratan maddenin düzeltilmesini istedi.

UBP Milletvekili Ali Şan’ın yerinden sorusu üzerine Solyalı, yazılımı yazmakla, tümden e-devlet verisine sahip olmanın farklı olduğunu söyledi.

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