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Solyalı: Bizler Yasa Dışı Çocuk İlan Ediliyoruz

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, karma evliliklerden doğan çocukların haklarını gündeme getirerek, Cumhurbaşkanlığında oturanların bu konuya çözüm bulmak zorunda olduğunu söyledi.
Solyalı: Bizler Yasa Dışı Çocuk İlan Ediliyoruz

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Karma Evliliklerden Doğan Çocukların İnsan Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.

Karma evlilikten doğan çocukların, “Bizler yasa dışı çocuk ilan ediliyoruz… Bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor” dediğine dikkat çeken Solyalı, bu konunun gündem yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Solyalı, bu sorunun toplumsal bir sorun haline geldiğini söyledi.

Anne ve babalar da içerisine dahil edildiğinde bu konunun 30 bin kişiyi etkilediğini ve bu çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olamadığını kaydeden Ürün Solyalı, yıllara göre vatandaşlık başvuru oranlarını açıkladı. Kıbrıs Cumhuriyeti yöneticilerinin bu konuda gerici bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Solyalı, ülkedeki sendikaların insan hakkı ihlaline uğrayan çocuklar için girişim başlattığını anlattı.

Çocukların anne veya babasının TC kökenli olmasından kaynaklanan insan hakları ihlaline dikkat çeken Solyalı, bu kişilerin görmezden gelinmesinin, günlük hayatı etkilediğini kaydetti. Konunun sadece hukuki olarak ele alınmaması gerektiğini ifade eden Solyalı, “Bu mesele Kıbrıs Cumhuriyeti'nin meselesidir denilemez” diyerek, Cumhurbaşkanlığı tarafından girişim yapılmadığı için konunun geriye düştüğünü savundu.

Yönetim olarak ne yapabileceği konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ürün Solyalı, bunun için siyasi irade olması gerektiğini söyledi. Karma evlilikten kaynaklı seyahat özgürlüğü sıkıntıları yaşandığına değinen CTP Milletvekili Solyalı, vize alım kolaylığı sağlanması önerisinde bulundu.

Bu konunun eğitim ve çalışma hayatı konusunda da sorunlar yarattığını ifade eden Solyalı, karma evlilikten doğan çocukların Güney Kıbrıs’ta çalışma hayatına katılabilmesi için talepler olduğunu söyledi.

BM konvansiyonlarını onaylayan Güney Kıbrıs’a bu girişimlerin yapılması gerektiğini kaydeden Solyalı, AB yetkililerine yapıcı girişimler yapılması önerisinde de bulundu. “Bu insan hakkıdır” diye konuşan Solyalı, “Cumhurbaşkanlığında oturanların bu konuya çözüm bulmak zorunda olduğunu” söyledi.

 

 

Taçoy, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni suçladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, Solyalı’nın çok hassas bir konuya değindiğini belirterek, karma evlilikten doğan çocuklar için gereğinin ne olduğunun hiçbir zaman haykırılamadığını kaydetti.

İki toplumlu bir aktivite düzenlendiğinde dahi bu çocuklara ayrım yapıldığını dile getiren Taçoy, bunu yapanın Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

 

“Bu konu Avrupa Birliği’nin bir ayıbıdır”

Bu konunun aslında Avrupa Birliği’nin ayıbı olduğunu vurgulayan Taçoy, AKPA’ya gidildiğinde bu konunun lobisinin yapıldığını belirterek, bu işi düzeltecek tek yerin, Avrupa Parlamentosu olduğunu söyledi.

“Bu haksızlığı anlatmak bizim görevimizdir” diye konuşan Taçoy, ülkede küçük yaştan itibaren ayrımcılık tohumlarını eken zihniyete dur demenin KKTC Meclisi’nin görevi olduğunun altını çizdi. Bakan Taçoy, bunu el birliğiyle yapmak gerektiğini kaydetti.2 bin kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çalıştığını dile getiren Bakan Taçoy, işçi adı altında çalışmıyorsa bu kişilere Yunanca bilmesinin şart koşulduğunu belirtti. “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda resmi dillerin Türkçe, Elence ve İngilizce olduğunu” kaydeden Taçoy, Elence ve İngilizce’nin kabul edilmesine rağmen Türkçe’nin kabul edilmediğini söyledi.

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