  • BIST 3.368,35
  • Altın 976.674
  • Dolar 18.2748
  • Euro 18.2101
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, Kıb-Tek Akaryakıt ihalesinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.
Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"

Kıb-Tek Akaryakıt ihalesini İçkale Petrol 45 dolar 93.76 cent ile kazandı

Solyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt temininde Bakanlar Kurulu aynı şirketten ton başına 150 Dolar'dan alım yaptı.

Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi.

Bugün ihale ton başına 45 Dolar verilmek sureti ile aynı şirket tarafından kazanıldı.

Geçmiş dönemde İhalesiz alım yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, önergeleri hazırlayan bürokrasi vs. Mali Polis denetiminden geçirilmek ve görevi kötüye kullanmak, devleti zarara sokmak suçlarından kovuşturmaya tabi tutulmalı!!

Bu arada,

İhaleleri de denetleyen kurumumuz Rekabet Kurulu, aylardır 2 üyesi Hükümet tarafından atanmaksızın 3 üye ile karar alma sınırında çalışıyor.

Bunun aksatılmasındaki sebep ne olabilir?

Yasaya ve Usulüne uygun bir şekilde kurul üyeleri derhal tamamlanmalı ve kurul daha güçlü bir irade ile yola devam etmeli.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra: Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ERCP başarılı bir şekilde yapılıyor16 Eylül 2022 Cuma 15:05
  • Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"16 Eylül 2022 Cuma 14:59
  • İhaleyi kazanan firma açıklandı16 Eylül 2022 Cuma 14:53
  • Solyalı: "Milyonlarca lirayı cebimizden aldı, şirkete verdi"16 Eylül 2022 Cuma 14:14
  • Beklenen ödeme yapıldı!16 Eylül 2022 Cuma 14:09
  • Üstel’den birbiri ardına flaş açıklamalar16 Eylül 2022 Cuma 12:32
  • GKK, Merkez Bankası'ndan sonra Ercan'a da Türkiye'den amir atandı!16 Eylül 2022 Cuma 12:31
  • DP’nin Olağan Kurultayı Pazar günü yapılacak16 Eylül 2022 Cuma 12:20
  • Başbakan Üstel: Pahalılık kısmen de olsa düşecek16 Eylül 2022 Cuma 12:18
  • Öztürkler: Hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi adına uzlaşı sağlandı16 Eylül 2022 Cuma 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti