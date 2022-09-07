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Solyalı: Üretilecek her karar, Anayasa'ya aykırı olacak!

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Solyalı: Üretilecek her karar, Anayasa'ya aykırı olacak!
Solyalı: Üretilecek her karar, Anayasa'ya aykırı olacak!

Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçim tarihinin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa'ya aykırı bulup, iptal etmesinin ardından gözler seçimle ilgili işleyebilecek sürece döndü.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan CTP Milletvekili ve Hukukçu Ürün Solyalı, Meclis’te, bahse konu yasanın Anayasaya aykırı olduğu ve CTP olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracakları uyarısında bulunduklarını anımsatarak, hükümete “kaos yaratıyor" eleştirisinde bulundu.

“Bundan sonra üretilecek her karar Anayasaya aykırı olacak” diyen Solyalı, Meclis’te yeni seçim tarihinin konsensusla belirlenmesi halinde kendilerinin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayacağını ancak diğer parti, sendika veya kişilerin başvurma hakkı olabileceğini belirtti.

 

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın kararını bekleyeceğiz”

Meclis’te konunun Anayas'aya aykırılığı daha fazla büyümeden çözülmesi ve seçim tarihini konsensusla belirleyecek bir yöntem bulunması gerektiğini kaydeden Solyalı, Cumhurbaşkanının Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili kararını ortaya koymak için iki günü kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanının, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yı onaylamak, Meclis’e göndermek veya Anayasa Mahkemesi’ne göndermek üzere üç seçeneği olduğunu kaydeden Solyalı, “Cumhurbaşkanı’nın kararını bekleyeceğiz” dedi.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisince kabul edilen yasaları on beş gün içinde Resmi Gazete'de yayımlar.  Yayımlanmasını uygun bulmadığı yasaları bir daha görüşülmek gerekçesiyle aynı süre içinde Cumhuriyet Meclisi'ne geri gönderir. Cumhuriyet Meclisi, geri gönderilen yasaları, değiştirerek veya aynen, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul ederse, yasa Cumhurbaşkanınca yayımlanır.

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