Somalı aileler: Bizi parayla sustu sanıyorlar; verelim parayı, versinler canlarımızı

"Allah korkusuna intihar edemedim

CHP’li Özgür Özel, Meclis’te Soma’da yaşamını yitiren madenci aileleriyle birlikte açıklama yaptı. Faciadan kurtulan Ercan Çetin Yılmaz, davasını geri çekmediği için iş bulamadığını söylerken, oğlunu kaybeden Gülsüm Çolak, “Bizi parayla sustu sanıyorlar. Verelim parayı, versinler canlarımızı” diye konuştu. Elmas Kaya da “Allah korkusuna intihar edemedim. ‘Cehenneme atar, orada oğlumu göremezsem ölüm de bir işe yaramaz’ dedim” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin aileleriyle birlikte Meclis’te basın açıklaması yaptı. Faciadan kurtulan bir madenci davasını geri çekmediği için iş bulamadığını söylerken, oğlunu kaybeden bir anne “Bizi parayla sustu sanıyorlar. Verelim parayı, versinler canlarımızı” dedi.

CHP’li Özel, Meclis’te Soma’da yaşamını yitiren madenci aileleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Madeni denetlemesi gerektiği halde denetlemeyenler, madene izin verenler, kapasite üzerinde çalışmasını teşvik edenler yargılanmadığı sürece Soma’ya adalet gelmeyeceğini belirten Özel, “Alp Gürkan, Can Gürkan, her şeye paran yeter ama bizim adalet arayışımızın önüne geçmeye paranız da kirli bağlantılarınız da yetmez” dedi.

Şirketin “Mahkeme hakkında bir soruşturma var ama gizli” söylentisi yaydığını dile getiren Özel, “Soma’daki mahkeme heyeti hakkında bir soruşturma var mı? Adalet Bakanı, Somalılar için ‘Mahkeme hakkında herhangi bir soruşturma yoktur, mahkemenin kararı ne olursa olsun o hâkimlerin anayasal teminatı yanında ben de Adalet Bakanı olarak teminat veriyorum, karar ne olursa olsun bu mahkemenin başına bir şey gelmeyecek’ desin. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen gizli soruşturma var. Şirket olanca gücüyle, parasıyla, puluyla Ankara’da birtakım temaslar yapıp, acaba bu işi FETÖ’ye bağlayabilir miyiz diyor. Alp Gürkan, Can Gürkan, her şeye paran yeter ama bizim adalet arayışımızın önüne geçmeye paranız da kirli bağlantılarınız da yetmez” diye konuştu.

"Heyeti etkileme çabası"

Meclis’e adalet aramak için geldiklerini söyleyen maden ocağında yaşamını yitiren Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak, sermaye yöneticileriyle avukatlarının, mahkeme heyetine aba altında sopa göstererek, birtakım baskılar oluşturarak, heyeti etkilemeye çalıştığını söyledi.

Oğlunu kaybeden Elmas Kaya, adaletin sadece duvarlarda yazılı olmaması gerektiğini belirterek, “Adalet bizim için de olsun, sadece zenginler için olmasın. Kafamı duvara vura vura ne yapacağımı şaşırdım. Allah korkusuna intihar edemedim. ‘Allah beni cehennemine atar, orada da oğlumu göremezsem ölüm de bir işe yaramaz’ dedim. Çok zor nefes alıyorum” diye konuştu. Madenden kurtulan işçi Ercan Çetin Yılmaz, işverenin kendisinden davasını geri çekmesini istediğini söyledi. Faciadan beri işsiz olduğunu belirten Yılmaz, davasını geri çekenlere iş imkanı sunulduğunu, kendilerinin ise hiçbir yerde iş bulamadığını anlattı.

Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak da para istemediklerini vurguladı ve “Bizi parayla sustu sanıyorlar. Verelim parayı, versinler canlarımızı” diye isyan etti.