  • BIST 1.394
  • Altın 443,015
  • Dolar 7,9383
  • Euro 9,3475
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı mahkemedeydi

» »
Lefkoşa’da kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı dün teminat talebiyle Askeri Mahkemeye çıkarıldı.
Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı mahkemedeydi

Lefkoşa’da kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı dün teminat talebiyle Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesel i ilgili şahadet veren polis memuru, toplam 7 zanlının “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket Etmek”suçlarından methalder olduğunu söyledi. Polis, Somali uyruklu Fadumo Ahmed Aden Hamse Abdı Esse, Asha Abdi Mohamed Amın İbrahim İsmail, Madıno Mohamed Mohamud Sadaq Salah Abdi, Fadumo Ahmed Elmi Mahah Abdullahı Osman, Ramla Sharıf Osman Abdulkadir Ahmed Adawe’nin 23.03.2021 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da Birinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinden, yetkili makamdan izin almaksızın gizlice Lefkoşa’da Yiğitler Burcu civarından Güney Kıbrıs’a geçmek istedikleri sırada Barış Gücü askerleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 5 zanlının 8 Mart tarihinde öğrenci izniyle KKTC’ye geldiklerini, 14 gün karantinada kaldıktan sonra çıktıklarını ve bir gün sonra yasa dışı yollardan güneye gitmeye çalıştıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların sadece kayıt yaptırdıklarını ancak muhaceret izni almadıklarını, dolayısıyla KKTC’de yasal statüleri olmadığını söyledi.

İngiliz uyruklu Ben James Hines ile Benjamın Jacob Radford’un ise 24 Mart 2021 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı civarından KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikleri esnada görevli polisler tarafından yakalandıklarını açıkladı. Polis, İngiliz uyruklu iki zanlının aynı zamanda KKTC vatandaşı da olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme Somali uyruklu zanlıları bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

İngiliz uyruklu zanlılar ise 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen Ben James Hines 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

 

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baybars:Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyorum25 Mart 2021 Perşembe 19:05
  • Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek25 Mart 2021 Perşembe 19:01
  • Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi25 Mart 2021 Perşembe 18:56
  • HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem25 Mart 2021 Perşembe 18:50
  • Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı25 Mart 2021 Perşembe 18:40
  • Başbakan Saner’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik25 Mart 2021 Perşembe 18:37
  • Hellim Üreticilerinden Avrupa Komisyonu’na “Kıbrıslı Türklerin Haklarını Gözetin” Çağrısı25 Mart 2021 Perşembe 17:56
  • Mecliste ekonomi,tarım ve sağlık konuşuldu25 Mart 2021 Perşembe 17:19
  • Saner'den Anastasiadis ve Mitsotakis'e yanıt25 Mart 2021 Perşembe 17:18
  • KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı25 Mart 2021 Perşembe 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti