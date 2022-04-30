  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Somali’de askeri konvoya saldırı: 10 ölü

» »
Somali’de askeri konvoyun geçişi esnasında yola döşenen bombaların patlaması sonucu 10 asker hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Somali’de askeri konvoya saldırı: 10 ölü

Somali Ulusal Ordu Radyosu (SNA) tarafından yapılan açıklamada, Somali'nin Balad ve Jowhar bölgesi arasında bulunan yola terör örgütü Eş-Şebab tarafından döşenen bombaların askeri konvoyun geçişi esnasında patlaması sonucu 10 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Birçok kişinin yaralandığı saldırının gece saatlerinde yaşandığını belirten SNA, “Saney Abdullah liderliğindeki askeri konvoy, Mogadişu'dan Jowhar'a gidiyordu. Kaza gece yarısı meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü Eş-Şebab saldırıyı üstlendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etiyopya'daki iç savaşta 1900 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti21 Nisan 2022 Perşembe 13:01
  • Petrol sahalarının kapanmasının ardından Libya'nın günlük kaybı 60 milyon dolar20 Nisan 2022 Çarşamba 22:40
  • Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini canlandırırken öldü: İzleyenler ne olduğunu anlayamadı18 Nisan 2022 Pazartesi 17:55
  • Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253’e yükseldi13 Nisan 2022 Çarşamba 17:47
  • Afrika'da 40 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 17:38
  • Cezayir Limanı’nda yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı10 Nisan 2022 Pazar 19:14
  • Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı07 Nisan 2022 Perşembe 12:37
  • Fas’ta son 20 yıldaki sellerin zararı 800 milyon dolar07 Nisan 2022 Perşembe 09:35
  • Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı03 Nisan 2022 Pazar 11:29
  • Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 11 milyon kişi gıda yardımı bekliyor26 Mart 2022 Cumartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti