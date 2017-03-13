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Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü

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Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

MOGADİŞU'NUN DOĞUSUNDAKİ BİR ASKERİ EĞİTİM MERKEZİNİN YAKININDA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı başkentin doğusundaki Vedcer semtinde ordu birliklerinin eğitim gördüğü askeri merkezin yakınında gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre, çevrede bulunan 2 kişi ve saldırganın hayatını kaybettiği, ikisi asker 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 2004'te kurulan Şebab örgütü militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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