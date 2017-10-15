Somali'de bombalı saldırı: Ölü sayısı 85'in üzerine çıktı

Somali'de güvenlik yetkilileri, ülkenin başkenti Mogadişu'daki Safari Otel'in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda en az 85 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, üç günlük ulusal yas ilan etti.

Otelin önündeki K5 kavşağında meydana gelen patlamanın şiddetiyle otelin bir bölümü çökmüş, çok sayıda insan enkaz altında kalmıştı.

Polis yetkilileri, kentin Medina ilçesinde yaşanan ikinci bombalı saldırıda ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Patlamanın, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana bölgede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak İslamcı Eş Şebab örgütünün daha önce bölgede benzer saldırılar gerçekleştirmişti.

Eş Şebab, son olarak 29 Eylül'de de başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse güzenlenen ve 17 askerin hayatını kaybettiği bombalı araç ve silahlı saldırıları üstlenmişti.